Лавров обсудил с Байрамовым договоренности Баку, Еревана и Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает в Telegram пресс-служба МИД РФ. Стороны обсудили вопросы активизации совместной работы по ключевым трекам нормализации отношений между Баку и Ереваном согласно трехсторонним договоренностям. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, — говорится в сообщении российского МИД.

Министры условились о дальнейших контактах.

В пресс-релизе, распространенном азербайджанской стороной, говорится, что «в ходе телефонного разговора были обсуждены текущие двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, меры по обеспечению мира и стабильности в регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и существующие трудности в этом направлении».

Ранее МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.

Представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила NEWS.ru, что вероятность того, что в Москве в обозримом будущем удастся организовать встречу глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении, очень высока. Она отметила, что конкретная дата переговоров будет определена позднее.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. По словам Мишеля, встреча была плодотворной. Переговоры длились около трех часов.