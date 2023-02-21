Лавров назвал спектаклем появление Байдена в центре Киева

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев является частью продолжающегося спектакля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, постановочная игра Запада не спасет действующий на Украине режим, передает РИА Новости.

Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших, и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны, — считает глава МИД РФ.

20 февраля американский лидер неожиданно посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав очередной пакет помощи Киеву. До этого крупные СМИ предполагали, что Байден может посетить Киев тайно.

Впоследствии стало известно, что незадолго до визита президента США Вашингтон связывался с Москвой для исключения конфликтных ситуаций и просчетов, способных привести к конфликту ядерных держав.

Первый замглавы думского по международным делам Дмитрий Новиков считает, что поездка Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам, поскольку за безопасность первого лица Соединенных Штатов отвечает множество людей. Он также отметил, что поездка Байдена призвана продемонстрировать максимальную поддержку Зеленского и мобилизовать союзников США в Европе на более активную помощь Киеву.