Лавров досрочно покинет встречу министров G20 Spiegel: Лавров досрочно покинет встречу глав МИД стран G20 в Индонезии

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет встречу глав МИД стран G20 в Индонезии, пишет Der Spiegel, ссылаясь на представителя российского дипведомства Марию Захарову. По ее словам, после официального пресс-подхода он сразу вылетит в Россию.

Лавров все еще ведет двусторонние переговоры, после чего обратится к прессе и уедет, — сказала Захарова.

Сообщается, что российский министр пропустит официальную трапезу и совещания, намеченные на вторую половину дня.

Отъезд министра происходит на фоне скандала с его прибытием на G20. Ряд западных политиков призывали бойкотировать главу российского МИД на саммите.

В начале встречи традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20 было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и ряда других стран фотографироваться вместе с Лавровым.