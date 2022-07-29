Лавров: Азербайджан и Армения претендуют на статус наблюдателя в ШОС

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Азербайджан и Армения являются претендентами на статус наблюдателей в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. Он подчеркнул, что претендентов на этот статус много, в том числе некоторые арабские и азиатские страны.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в прошлом году «официально кандидатский статус» в ШОС получил Иран и процесс его присоединения уже запущен.

Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнеров по диалогу. Целый ряд арабских стран проявляют такой интерес, Армения, Азербайджан, ряд азиатских стран. До саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств, — сказал представитель российской дипломатии.

Саммит Совета глав государств — участников ШОС состоится 15–16 сентября этого года в Самарканде.

Ранее на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте Лавров встретился с коллегой из Китая Ван И. В МИД РФ подчеркнули, что разговор прошел в доверительном ключе. Там добавили, что министры отметили динамичное развитие сотрудничества стран, а также ведущую роль организации в построении региональной архитектуры безопасности в Евразии.