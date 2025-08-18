Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:05

«Кто-то должен платить»: депутат об идее сокращения рабочего дня для отцов

Депутат Нилов: кто-то должен платить за любое сокращение рабочего дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любое сокращение рабочего дня, в том числе по четвергам для отцов детей до трех лет, требует компенсации, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что подобные инициативы необходимо детально обсуждать с участием профсоюзов, работодателей и правительства, так как они затрагивают различные формы занятости и оплаты труда.

Любые инициативы, в том числе сокращение рабочего дня для отцов, как минимум необходимо обсуждать. Это поправки в трудовом законодательстве. У нас существует трехсторонняя комиссия, где представлены и профсоюзы, и работодатели, и правительственная сторона. Что касается любого сокращения, то кто-то за это должен платить, кто-то это должен компенсировать. Считаю, что инициативу нужно обсудить, и в любом случае для этого требуется корректировка трудового законодательства, — высказался Нилов.

Депутат привел в пример свою инициативу по сокращению времени работы по пятницам на один час без уменьшения общей продолжительности трудовой недели. По его словам, этот час можно компенсировать за счет небольшого увеличения рабочего времени в другие дни или сокращения перерывов.

Я был инициатором сделать для всех пятницу на один час короче. Но при этом общая продолжительность рабочего времени в течение недели не менялась бы. Этот час можно было бы отработать в понедельник, вторник, среду, четверг либо компенсировать его сокращением перерыва или продолжением рабочего времени на 15 минут в день. Тогда соблюдался бы баланс, — резюмировал Нилов.

Ранее сообщалось, что в России может появиться сокращенный четверг для молодых отцов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже обратился с такой инициативой в Министерство труда и социальной защиты. Предполагается, что данное решение позволит снизить нагрузку на матерей.

рабочие
россияне
Россия
семьи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина массового отравления в детском лагере в Башкирии
Певца Шарлота перевели в колонию общего режима
Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-депутат Рады о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.