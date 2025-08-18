«Кто-то должен платить»: депутат об идее сокращения рабочего дня для отцов

Любое сокращение рабочего дня, в том числе по четвергам для отцов детей до трех лет, требует компенсации, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что подобные инициативы необходимо детально обсуждать с участием профсоюзов, работодателей и правительства, так как они затрагивают различные формы занятости и оплаты труда.

Любые инициативы, в том числе сокращение рабочего дня для отцов, как минимум необходимо обсуждать. Это поправки в трудовом законодательстве. У нас существует трехсторонняя комиссия, где представлены и профсоюзы, и работодатели, и правительственная сторона. Что касается любого сокращения, то кто-то за это должен платить, кто-то это должен компенсировать. Считаю, что инициативу нужно обсудить, и в любом случае для этого требуется корректировка трудового законодательства, — высказался Нилов.

Депутат привел в пример свою инициативу по сокращению времени работы по пятницам на один час без уменьшения общей продолжительности трудовой недели. По его словам, этот час можно компенсировать за счет небольшого увеличения рабочего времени в другие дни или сокращения перерывов.

Я был инициатором сделать для всех пятницу на один час короче. Но при этом общая продолжительность рабочего времени в течение недели не менялась бы. Этот час можно было бы отработать в понедельник, вторник, среду, четверг либо компенсировать его сокращением перерыва или продолжением рабочего времени на 15 минут в день. Тогда соблюдался бы баланс, — резюмировал Нилов.

Ранее сообщалось, что в России может появиться сокращенный четверг для молодых отцов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже обратился с такой инициативой в Министерство труда и социальной защиты. Предполагается, что данное решение позволит снизить нагрузку на матерей.