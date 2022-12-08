Кремль заявил о подготовке ответа на введение ЕС потолка цен на нефть из РФ Песков рассказал, что подготовка ответа на введение потолка цен на российскую нефть завершается

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка Россией ответа на введение потолка цен на российскую нефть завершается, передает «Интерфакс». На уточняющий вопрос, каким образом будет объявлен ответ Москвы, он сказал, что «соответствующим».

Это нужно ожидать. Подготовка завершается, — сказал Песков.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может закончиться для западных стран исчезновением сырья или ростом его стоимости. По его мнению, мировые лидеры постоянно наступают на одни и те же грабли. В своем Telegram-канале он призвал «запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками».