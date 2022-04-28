Кремль не увидел темы для переговоров по ситуации вокруг «Азовстали» Песков: гражданские могут выйти с «Азовстали», это не тема для переговоров

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Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Находящиеся там гражданские лица могут выйти, а военные должны сложить оружие, такова позиция президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил агентству ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. <...> Что может быть темой для переговоров в этом случае? — сказал чиновник.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что готов к переговорам для вакуации людей с мариупольского предприятия. Своё заявление украинский лидер сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.

Ранее стало известно, что управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду для координации эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кроме того, специалисты ООН провели консультации с Россией и Украиной по созданию гуманитарных коридоров.

Офис генсека ООН также сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на предложение привлечь Международный комитет Красного Креста и ООН к эвакуации гражданских с «Азовстали».