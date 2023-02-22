Кремль сообщил, сохранит ли в секрете переговоры «нормандской четверки» Песков: Кремль не будет публиковать стенограмму переговоров лидеров «нормандской четверки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва не станет рассекречивать и публиковать стенограмму переговоров лидеров «нормандской четверки», касавшихся Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль такого не делал прежде, не будет делать и сейчас.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о готовности России «шире приоткрыть занавес» над тем, как проходили переговоры в Минске, публичную оценку которым дала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также экс-президенты Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас. Потом, никто не раскрывал никакие детали. Просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко — они заявили о том, что серьезно не относились к этим документам, и о том, что эти документы были ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне. Вот и все, — сказал Песков.

По его словам, российский президент Владимир Путин, напротив, добивался реализации Минских соглашений. Он «сделал очень много и приложил очень много усилий», чтобы вынудить Украину выполнить взятые на себя обязательства.

К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент, — добавил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Запад играл с Россией краплеными картами. Президент напомнил, что западные страны «упивались своим вероломством» и называли Минские соглашения «спектаклем и блефом». Однако одновременно с этим, добавил Путин, Запад натаскивал офицеров украинских нацбатальонов, а также поставлял оружие. Он подчеркнул, что Киев еще до СВО вел переговоры с западными странами о поставках вооружений.