Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на ПМЭФ сообщил, что в первых классах школ практикуется уход от системы оценок, однако на другие классы этот подход распространяться не будет, как и переход к десятибалльной шкале оценок. По его словам, которые приводит РИА Новости, использование отметок остается традицией.

На сегодняшний день использование отметок — это традиция, и с другой стороны, возможность поставить четвёрку с минусом, тройку с плюсом или четвёрку с плюсом как раз даёт возможность более тонко оценить знания школьников, заявил министр.

Ранее психолог Юлия Хадарцева рассказала, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ. Она посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи экзамена, а также «поговорить с ребёнком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Эксперт добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.