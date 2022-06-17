Кравцов рассказал о перспективах отмены оценок в школах Кравцов: отменять оценки или переходить на десятибалльную шкалу в школах не планируется

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на ПМЭФ сообщил, что в первых классах школ практикуется уход от системы оценок, однако на другие классы этот подход распространяться не будет, как и переход к десятибалльной шкале оценок. По его словам, которые приводит РИА Новости, использование отметок остается традицией.

На сегодняшний день использование отметок — это традиция, и с другой стороны, возможность поставить четвёрку с минусом, тройку с плюсом или четвёрку с плюсом как раз даёт возможность более тонко оценить знания школьников, — заявил министр.

Ранее психолог Юлия Хадарцева рассказала, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ. Она посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи экзамена, а также «поговорить с ребёнком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Эксперт добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.