«Красочный спектакль»: Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО Захарова: на саммите НАТО в Вильнюсе разыграют спектакль в поддержку Украины

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. В Финляндии уже записали виолончельные соло в пользу Киева, рассказала дипломат в эфире Первого канала.

Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль. Идет массированная эшелонированная подготовка, министры правительства Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, сейчас вокруг саммита вбрасываются различные новости, организуются сборы помощи Киеву. Подобные пиар-ходы принимаются, чтобы продемонстрировать, что киевский режим остается на плаву, добавила дипломат.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что власти Украины и ВСУ могут совершить провокацию в зоне проведения специальной военной операции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы увеличить шансы на вступление в Альянс. Он подчеркнул, что любые подобные действия будут поддержаны Западом, который ждет прорыва украинской армии при контрнаступлении. По словам Михайлова, это может быть провокация на Запорожской атомной электростанции.