«Коммерсант»: в деле Попова был еще один генерал — Герой РФ

Фото: МО РФ

Иван Попов

Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что в деле экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армией генерал-майора Ивана Попова фигурирует еще один генерал, погибший в ходе СВО. Издание утверждает, что в деле о хищении более 1,8 тысячи тонн металлопроката на 130 млн рублей изначально фигурировал совсем другой человек. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что еще до начала полноценного расследования этот генерал погиб и посмертно был удостоен звания Героя России. Инсайдеры газеты отметили, что после его смерти уголовное преследование оказалось невозможным и крайним оказался генерал Попов. Издание пояснило, что, по версии следствия, погибший перевел ему на карточку часть средств (500 тысяч рублей), полученных от продажи похищенного. При этом «Коммерсант» информирует о версии, что эта сумма была одолжена Поповым.

Второй Западный окружной военный суд 24 мая оставил генерала Ивана Попова под стражей. Инстанция не нашла достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

Это будет иметь политические последствия, заявил ранее политолог Сергей Марков. Теперь, по его словам, военные корреспонденты и блогеры будут требовать от руководства Минобороны РФ реформ.