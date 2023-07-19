«Командир не может бензин купить»: в ГД объяснили проект о закупках для МО Картаполов: закон о закупках в условиях СВО позволит оперативно закупать запчасти и снаряжение

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Картаполов

В первом чтении Госдума одобрила законопроект, который упрощает процедуру закупки средств для нужд Минобороны в условиях СВО. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов в комментарии NEWS.ru пояснил, что эта норма позволит обеспечить войсковые части без волокиты и проволочек всем необходимым. Он заверил, что в документе нет никакой коррупционной подоплеки. Также это позволит избежать ситуаций, когда бытовое обеспечение военнослужащих проводится усилиями волонтеров.

Причем здесь коррупционные [моменты]? Когда люди носки везут, все возмущаются, а министерство обороны не в состоянии было проворачивать за счет 44-го закона эти малые закупки. Командир не может бензин купить, если ему не могут его подвезти. Вот сейчас это можно будет делать. Это очень важный закон, — заявил депутат.

Картаполов пояснил, что документ в том числе позволит оперативно закупать запчасти и снаряжение. Это позволит также обеспечить защиту боевого состава.

Это развязывает руки командирам на местах непосредственно. [Обеспечивает] безопасность наших бойцов, —заключает Картаполов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что количество закупаемого оружия и техники увеличилось в 2023 году более чем в пять раз. По его словам, с марта 2022 года этот показатель вырос в 1,8 раза.