Клишас заявил о расширении Россией ультиматума Путина на другие платежи Клишас: выплаты по решениям ЕСПЧ будут производиться в рублях

Андрей Клишас / Фото Совет Федерации

Член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Россия внесёт поправки в законопроект, который касается отношений с Советом Европы. Изменение документа предусматривает осуществление выплат по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в рублях, отметил он в Telegram.

Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ. По решениям, которые уже вынесены в отношении России [на дату выхода из Совета Европы], выплаты будут производиться только в рублях, — отмечается в его сообщении.

Сенатор пообещал, что текст законопроекта подготовят ко второму чтению. Также Клишас рассказал, что Россия не станет производить выплаты на счета в недружественных странах.

Ранее стало известно, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут подлежать исполнению в России. Об этом говорится в законопроекте, внесённом в Госдуму парламентариями во главе с Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Именно 16 марта 2022 года комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в Совете Европы.