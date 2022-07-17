Клишас рассказал, зачем нужна демилитаризация всей Украины Клишас: демилитаризация нужна на всей Украине из-за угроз Киева атаковать Крым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мариуполь, Украина

Член Совфеда Андрей Клишас заявил, что денацификацию и демилитаризацию следует проводить на всей Украине. В противном случае навсегда сохранится возможность для киевских властей угрожать атакой на Крым, отметил он в Telegram.

Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры, — подчеркнул председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Ранее стало известно, что 16 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил: Украина может атаковать Крымский мост. По его словам, на этот шаг в Киеве решатся, когда появится первая возможность. Советник уточнил, что Крымский мост построен «в территориальных водах Украины».