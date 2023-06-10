Кириенко посетил Белгородскую область

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Сергей Кириенко и Вячеслав Гладков

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Белгородскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Вместе они отправились в населенные пункты Шебекинского округа, а также в сам город Шебекино, где поговорили с местными жителями.

В наш регион <...> приехал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, — написал Гладков.

Он сообщил, что более 2,7 тысячи человек по-прежнему остаются в Шебекино, который обстреливают ВСУ. Гладков добавил, что жителям города предоставлена гуманитарная помощь — администрация и волонтеры привозят воду и продукты питания.

На сегодняшний день в Шебекино остается 2703 человека. Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания, — пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что шебекинцев уговаривают покинуть опасный для нахождения город, однако многие из них отказываются.

Глава региона добавил, что в Новой Таволжанке остаются порядка 170 человек, которые по разным причинам не хотят уезжать из своих домов. К ним также приезжают сотрудники администрации и волонтеры с гуманитарной помощью.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде на офисное здание упал БПЛА, после чего произошло возгорание. Он отметил, что взрыва не было.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.