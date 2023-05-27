Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область

Фото: t.me/BalitskyEV

Михаил Мурашко и Сергей Кириенко

В Запорожскую область с рабочим визитом прибыли первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. Представители правительства посетили несколько социальных объектов Запорожья.

Они лично посетили важные социальные объекты нашего региона: центр первичной медико-санитарной помощи, новую амбулаторию общей практики, областной комплексный центр социального обслуживания населения, — пишет Балицкий.

Врио главы региона отметил, что до конца 2023 года в регионе будут восстановлены еще 64 школы. В 2022 году ремонт прошел в 145 учебных заведениях.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что на линии соприкосновения в Запорожье остается группа военных украинской армии. По его словам, об этом свидетельствуют частые артиллерийские и ракетные удары по региону, что говорит о рисках контрнаступления со стороны ВСУ.