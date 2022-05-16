Каким Жириновским хотел бы стать Дегтярёв

Владимир Жириновский и Михаил Дегтярев / Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв сделал новые шаги ради того, чтобы 27 мая закрепить за собой на грядущем съезде ЛДПР опустевший пост лидера партии. И тут важно понять не только, почему он столь амбициозен, но и какую партию он реально мог бы возглавить и что он, собственно, мог бы этой осиротевшей партии предложить.

Мы уже с вами приходили к выводу, что личность нового лидера во многом сможет отразить и планы Кремля в отношении одной из нынешних гирек политического баланса. Если для компенсации вакуума, возникшего после кончины Владимира Жириновского, найдут громкую медийную фигуру с хорошими ораторскими навыками и умением шокировать благопристойно-застойное общество, то, значит, партию постараются сохранить в прежней политической нише. Если двинут вверх одного из «соколов» Жириновского, то вполне вероятно, что остатки либерал-демократов из тех, что не успеют сами пристроиться к более сильному полюсу, сольют с другой партией. Например — со «Справедливой Россией — За правду!». И это станет важным шагом к созданию двухпартийной политической системы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этой связи весьма показательна предсъездовская активность Михаила Дегтярёва, который уже не просто позиционирует себя в качестве хранителя заветов Жириновского и популяризатора только ему известных пророческих откровений покойного лидера. Его готовность приютить у себя в крае штаб-квартиру ЛДПР, под который уже готов с иголочки отреставрированный особнячок, практически говорит о его намерении не просто получить прямой рычаг управления партийным синклитом, но и изменить характер самой ЛДПР.

Ну, а его недавняя успешная встреча с президентом России Владимиром Путиным на фоне начавшегося массового «губернаторопада» только укрепляет его авторитет в среде однопартийцев.

Итак, при чём тут бывшая символическая столица Дальнего Востока? Понятно, что страна наша большая, утро в Хабаровске наступает раньше, чем в Москве. И разница в часовых поясах сделает работу партийного аппарата в столице, мягко говоря, не слишком комфортной. Активистам и депутатам придётся просто, как сталинским чиновникам, не спать до четырёх утра, согласовывая свои действия с руководством.

Другое дело, если ЛДПР Дегтярёва под портретом ВВЖ практически трансформируется в дальневосточно-зауральскую политическую силу с упором на регионы, в которых влияние партии всегда было немалым. Тогда смещение в Хабаровск руководящего партаппарата будет выглядеть вполне логично. Это приведёт к дальнейшей маргинализации партии, которая всё равно неизбежна без Жириновского, но партия сохранилась бы на региональном уровне, имея и своё представительство в Госдуме. Но глобальное влияние было бы утрачено.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Владимир Астапкович/РИА Новости

К слову, и особнячок от Дегтярёва пришёлся бы очень кстати, поскольку сейчас далеко не всё понятно с партийным имуществом. Известно, что семейство Жириновских — Лебедевых активно переписало как бы партийное имущество в регионах на себя. Под предлогом, что его необходимо сохранить на случай партийного раскола. Как недавно рассказал адвокат Сергей Беляк, работавший долго с ВВЖ, просто мечтой Жириновского всегда было иметь хороший дом и тугой бумажник. Теперь, видимо, имущество по факту переходит под контроль Игоря Лебедева. Так что приглашение Дегтярёва, что называется, отражает реальность.

Впрочем, Жириновский ценил самарского технократа Дегтярёва, который, в отличие от многих соратников, имел хорошее образование, опыт практической научной работы и даже несколько патентов. А то, что он не яркий оратор и средний полемист, так, может, для Сибири это самое то. Там краснобаев не любят.