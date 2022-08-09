Кадыров заявил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре Кадыров: силы союзных войск взяли под контроль в ДНР территорию завода Knauf в Соледаре

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силы союзных войск взяли под контроль территорию завода Knauf в городе Соледар в ДНР. Успешно зачищает территории республики, в том числе спецназ «Ахмат», отметил он в Telegram.

Силами союзных войск в городе Соледаре взята под контроль территория завода «Кнауф». Наши бойцы планомерно, путём грамотного и неспешного ведения боя продвигаются на оккупированную территорию, тем самым, вынуждая противника покинуть свои укреплённые позиции, — подчеркнул глава Чечни.

Он уточнил, что с обстановкой в Донбассе его ознакомил исполняющий обязанности командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов.

Ранее стало известно, что 7 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил: в поселке Пески под Донецком российскими силами на данный момент проводится «дозачистка» от остатков ВСУ. Он отметил, что населенный пункт было сложно взять, однако союзные силы справились с задачей, а основные подразделения ВСУ бежали, бросив амуницию и тела своих «побратымив».