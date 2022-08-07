Пушилин рассказал о «дозачистке» позиций ВСУ в поселке Пески под Донецком

Фото: dnronline.su

Денис Пушилин

В поселке Пески под Донецком на данный момент проводится «дозачистка» российских сил от остатков ВСУ, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что населенный пункт было сложно взять, однако союзные силы справились с задачей. Основные подразделения ВСУ бежали, бросив амуницию и тела своих «побратымив».

Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках, — уточнил он

Ранее 7 августа ВКС России уничтожили более 100 военных ВСУ ударами по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, по информации ведомства, ВС России ликвидировали до 130 военнослужащих ВСУ ударом по пункту дислокации подразделений механизированной бригады в Артемовске Донецкой Народной Республики.