В ДНР рассказали о ходе зачистки Песков от украинских военных Офицер НМ ДНР заявил, что поселок Пески освобожден от ВСУ на 50%

Фото: dan-news.info

Замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Илья Емельянов заявил, что его подразделение продолжает зачистку населенного пункта Пески в пригороде Донецка от украинских военных, передает ТАСС. По его словам, поселок освобожден уже на 50%.

Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника, — сообщил Емельянов.

Он добавил, что на данный момент Пески похожи на большой гарнизон: местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами. Емельянов заявил, что украинские военнослужащие выстроили оборонительную систему по технологиям НАТО — со стенами в шесть метров и бетонными колпаками, которые тяжело пробить снарядами.

Ранее сообщалось, что силы ДНР закрепились в поселке Пески. Подразделения Народной милиции успешно продолжают бои на Авдеевском направлении.