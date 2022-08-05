Поселок Пески в ДНР перешел под контроль союзных войск Представитель НМ ДНР Емельянов: поселок Пески перешел под полный контроль союзных войск

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Поселок Пески перешел под полный контроль союзных войск, сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Илья Емельянов в эфире Первого канала. Несколько дней там продолжались ожесточенные бои.

Что сам поселок [Пески] под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать, — сказал Емельянов.

2 августа Емельянов указывал, что населенный пункт был взят на 50%. Тогда же он рассказал, что Пески похожи на большой гарнизон: местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами. Емельянов заявил, что украинские военнослужащие выстроили оборонительную систему по технологиям НАТО — со стенами в шесть метров и бетонными колпаками, которые тяжело пробить снарядами.

Сутками ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ вынуждены были отойти из района Семигорье на Артемовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки. Российская сторона ранее сообщала об отступлении в районах населенных пунктов ДНР Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии.