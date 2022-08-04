Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Артемовска и Авдеевки

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Украинские военные вынуждены были отойти из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов, передает РИА Новости. Российская сторона ранее сообщала об отступлении в районах населенных пунктов ДНР Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ.

В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы, — заявил Громов.

Он добавил, что ВСУ вынуждены были перейти к обороне к югу от Авдеевки.

1 августа сообщалось, что украинские военные начали отступать из Соледара, за который до этого велись интенсивные бои. По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ пытаются передислоцироваться в ближайшие города: Краматорск, Часов Яр и Константиновку.

На следующий день замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что военные республики предложили солдатам ВСУ в Авдеевке добровольно сложить оружие. Он отметил, что донецкие силовики настроили радиоволну, по которой они передали украинским бойцам сообщение с призывом сдаться. По словам Безсонова, это последний шанс военнослужащих Украины сохранить себе жизнь.