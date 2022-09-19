Кадыров: в Донбасс «для борьбы с сатанистами» отправились добровольцы Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

В Донбасс из Грозного направилась новая группа добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что все новоиспеченные бойцы прошли курсы военной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Кадыров добавил, что инструкторы обучили добровольцев стрельбе и основам военного дела.

Теперь они готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро, — отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, в Грозный каждый день прибывают добровольцы из разных регионов России, все они отправляются на Украину для «борьбы с сатанистами».

И я очень рад, что с каждым днем контингент желающих вступить в ряды отрядов неуклонно растет, — резюмировал глава региона.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что до конца сентября в республике будет сформирован и подготовлен усиленный сводный отряд из добровольцев для участия в специальной военной операции. По его словам, численность отряда, состоящего из офицеров запаса и военнослужащих с опытом боевых действий, будет определена позже.