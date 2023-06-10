Кадыров: в Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону СВО

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки в зону спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале он написал, что подразделения называются «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня».

В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка Министерства обороны «АХМАТ-Россия» и «АХМАТ-Чечня», которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО и покажут всем, кто сомневался, что Ахмат — сила, Россия — мощь! — написал Кадыров.

Он добавил, что сейчас 78-й моторизованный полк спецназначения «Север-АХМАТ» имени Героя России А.А. Кадырова, входящий в 42-ю дивизию, участвует в боевых действиях на Марьинском направлении совместно со спецназом «АХМАТ», состоящим из добровольцев, подготовленных в Чеченской Республике. Кадыров отметил, что по всей линии соприкосновения находятся бойцы Управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков и ОМОНа «АХМАТ-1».

Глава Чечни отметил, что всего более 6 000 чеченских бойцов из 42-й дивизии сейчас находятся непосредственно в Запорожской области. По его словам, в составе 58-й армии в регионе сражается 42-я дивизия из Чеченской Республики, в которую входят полки «АХМАТ-Россия», «АХМАТ-Чечня», «Север-АХМАТ», батальоны «Запад-АХМАТ», «Восток-АХМАТ» и «Юг-АХМАТ», состоящие из чеченских бойцов.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские военные планомерно уничтожают силы ВСУ в городе Марьинка ДНР. По словам Алаудинова, город будет в ближайшее время взят.