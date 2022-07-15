«Лагерь в фашистской Германии»: Кадыров показал условия жизни военных ВСУ Кадыров показал условия жизни военных ВСУ и сравнил их с тюремными нарами и концлагерем

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился видеокадрами с условиями, в которых вынуждены проживать украинские солдаты. Он сравнил эту жизнь с тюремными нарами или трудовым фашистским лагерем, отметив, что западные страны выделяют огромные средства на содержание украинской армии.

Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды. Если убрать все упоминания про Украину, у людей возникнет предположение, что это документальный фильм про очередной трудовой лагерь в фашистской Германии, — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что, создавая такие условия для своих военнослужащих, президент Украины Владимир Зеленский в этом плане не сильно отличается от Гитлера, который помещал людей в лагеря.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале третью часть юмористической видеопародии, в которой «президент Украины Владимир Зеленский» все-таки пополнил ряды батальона «Ахмат», однако не в той роли, в которой хотел. В роли Зеленского — видеоблогер Макс Камикадзе. В ролике также снялся один из бойцов спецподразделения.