Кадыров: израильский фашизм в Палестине не уступает гитлеровскому

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

«Израильский фашизм» по своей жестокости в отношении Палестины не уступает гитлеровскому и даже превосходит его, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, палестинские дети записали для него видеообращение с просьбой о помощи.

Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова? По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский, — написал Кадыров.

Он указал, что жертвами «геноцида» уже стали несколько тысяч гражданских лиц. При этом со стороны «тех, кто ратовал за права человека» нет осуждения происходящего, более того, «агрессору» оказывается помощь.

Ранее глава Чечни прокомментировал обострение конфликта на Ближнем Востоке словами «Мы поддерживаем Палестину». По его словам, в чеченских мечетях проводятся коллективные молитвы за палестинцев. Кадыров подчеркнул, что выступает против войны на Ближнем Востоке, которая «в отличие от других конфликтов способна перерасти в нечто большее», и предложил направить в район чеченских миротворцев.

Также Кадыров заявил, что коллективный Запад через Украину хотел реализовать в России такой же сценарий, который сейчас разворачивается в Палестине. Политик выразил свою поддержку палестинскому народу, добавив, что жители Чечни неустанно просят Аллаха уберечь население от бед и произвола израильских властей.

Кроме того, глава Чечни отметил, что палестинцы потеряли возможность спокойно жить по вине Запада, который давно следует политике двойных стандартов. По словам Кадырова, лицемерие западных стран проявляется отношением к арабо-израильскому конфликту и ситуация на Ближнем Востоке была бы другой, если бы главы государств «защищали от нападок» религию.