Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта ЛНР Кадыров сообщил об освобождении соседнего с Северодонецком населенного пункта Метелкино в ЛНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под контроль России перешел населенный пункт Метелкино, расположенный недалеко от Северодонецка в Луганской Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в боях за поселок были убиты и ранены от 600 до 700 украинских военных.

Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк, — написал Кадыров.

Он добавил, что сейчас «ахматовцы» и представители Народной милиции ЛНР осматривают территорию населенного пункта на наличие мин и растяжек.

Ранее Кадыров опубликовал видео, в котором мирные жители рассказали о побеге из промзоны в Северодонецке, где их удерживали бойцы ВСУ. Глава Чечни отметил, что про объявленный союзными силами накануне «зеленый коридор» граждане попросту не знали, поэтому покинули зону «на свой страх и риск».

По словам местной жительницы, мирные граждане боялись расправы из-за попытки выйти с промзоны, поэтому вместе с ней опасную территорию решились покинуть всего семь человек.