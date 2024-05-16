Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что на инициативу Эстонии передать российские активы Киеву нужно ответить ракетным ударом. По его словам, страна всегда особо выделялась на постсоветском пространстве своей антироссийской политикой.

Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний - решительно и жестко. Активы России за рубежом - это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара, — написал Кадыров.