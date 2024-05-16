В Эстонии не исключили отправку войск НАТО на Украину Стойческу: НАТО направит войска на Украину только в качестве крайней меры

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Председатель комиссии по обороне парламента Эстонии Калева Стойческу в своей колонке для издания Postimees не исключил отправку войск НАТО на Украину. При этом он подчеркнул, что это произойдет только в качестве крайнем случае.

Парламентарий подчеркнул, что подобное решение требуеттщательного обсуждения. И рассматривать его нужно как «последнее средство поддержки Украины», добавил он.

Об отправке союзных войск в Украину не может быть и речи, но это крайняя мера, — считает Стойческу.

Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявлял, что власти страны рассматривают возможность отправки войск на запад Украины. По его словам, Таллин полагает, что в таком случае эстонские военнослужащие могли бы взять на себя тыловые задачи. Он подчеркнул, что речь идет о задачах, которые не связаны с прямым участием в боевых действиях.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Европы быть готовыми в любой момент сдержать Россию, а также не исключать отправку военнослужащих на Украину. По словам политика, он надеется, что Парижу не придется вступать в боевые действия. Он пояснил, что Франция — мирная страна, однако если соперник зайдет «достаточно далеко», она будет вынуждена защищать свою безопасность.