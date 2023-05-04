Кадыров пообещал «хирургически точный» ответ на атаку Кремля Кадыров заявил, что атака БПЛА на Кремль не сможет поменять сценарий спецоперации

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль не поменяет запланированный ход специальной военной операции. Он также назвал инцидент «нападением на президента, государство и на весь российский народ». Своим мнением чеченский лидер поделился с подписчиками личного Telegram-канала.

Одна из задач современной России и её союзников — восстановить мировые институты справедливости, чтобы они снова стали непредвзятыми и независимыми. Это обязательно произойдёт. <...> Вот тогда будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора. Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции, — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что возмездие будет «хирургически и ювелирно точным», и восхитился «сдержанностью и мудростью» Путина, не поддавшегося на «гнусную провокацию».

Ранее пресс-служба президента РФ заявила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечалось, что при этом было выведено из строя два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, президент Путин продолжает работать в обычном режиме.

Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. По его словам, подобные решения принимают США, Украина является лишь исполнителем.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва говорит неправду об инциденте, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными, кто за этим стоит.