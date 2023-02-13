Кадыров объяснил, почему ВС России оставили часть территорий на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что оставление российскими войсками территорий на Украине было военно-тактическим ходом. Он уточнил, что это сделано для проведения «военной политики».

Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали. [Это было сделано] для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня, — сказал Кадыров.

Напомним, Минобороны РФ сообщало о перегруппировках, связанных с отводом войск, на киевском и черниговском направлениях, в Харьковской и Херсонской областях.

Кадыров также выразил готовность идти на Америку, если такой приказ поступитот верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Он сообщил, что Россия располагает необходимыми для этого силами, средствами и техникой.

Ранее глава Чечни заявил, что в рамках СВО Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».