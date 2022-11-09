«Спас солдат в окружении»: Кадыров оценил отступление из Херсона Кадыров одобрил решение отступить из Херсона

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Решение командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина вывести войска из Херсона было верным, хоть и сложным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он объяснил отступление желанием командования спасти жизни российских солдат. Кадыров также поддержал мнение бизнесмена Евгения Пригожина, который назвал выбор генерала армии ответственным.

Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. <...> Не надо говорить о «сдаче» Херсона. «Сдают» вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную, — написал глава Чеченской Республики.

Кадыров добавил, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил, как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».

Минобороны России Сергей Шойгу ранее объявил о выводе российский войск из Херсона. Сергей Суровикин в докладе министру заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. В связи с этим командующий предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр.