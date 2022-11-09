Шойгу объявил об отводе войск из Херсона

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил об отводе российский войск из Херсона. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. Также Суровикин отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих являются приоритетом. Приступайте к отводу войск, — сказал Шойгу.

Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что 9 ноября с административных зданий Херсона исчезают российские флаги. Сообщение сопровождается видео, на котором показаны стоящие без атрибутики РФ Морской колледж, Дом профсоюзов и Херсонская государственная морская академия.