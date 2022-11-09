Суровикин доложил о стабилизации ситуации в зоне СВО за счет мобилизованных

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о стабилизации обстановки в зоне проведения военной операции. По его словам, возможности Вооруженных сил России увеличились за счет мобилизованных, передает РИА Новости.

В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы, — сказал Суровикин.

Он уточнил, что благодаря пополнению в рядах участников военной операции ВС России смогли вытеснить бойцов ВСУ в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Кроме этого были пресечены попытки наступления украинских военных на Купянском и Краснолиманском направлении в зоне СВО. На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои с целью блокировать Артемовск.

Суровикин также отметил, что Вооруженные силы Украины потеряли почти 10 тысяч бойцов в период с августа по сентябрь. О потерях со стороны российской армии Суровикин не рассказал.

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении Вооруженные силы России отразили атаку украинской армии. По его словам, ВСУ пытались прорваться к населенному пункту Куземовка в ЛНР силами мотопехотного батальона, усиленного танками. Помимо этого, российская авиация в регионе ликвидировала две ротные тактические группы ВСУ.

По данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за сутки составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия потеряла два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.