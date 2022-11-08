Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

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На Купянском направлении Вооруженные силы России отразили атаку украинской армии, сообщил в ходе брифинга представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ пытались прорваться к населенному пункту Куземовка в ЛНР силами мотопехотного батальона, усиленного танками. Помимо этого, российская авиация в регионе ликвидировала две ротные тактические группы ВСУ.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за сутки составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия потеряла два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Конашенков добавил, что ВС России удалось предотвратить попытку наступления двух батальонных тактических групп ВСУ на Краснолиманском направлении. Они, предположительно, направлялись в населенные пункты Площанка и Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, за минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении российские подразделения предотвратили девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. В результате было ликвидировано более 50 украинских солдат, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском, Купянском, Краснолиманском направлениях. По его словам, за сутки в этих районах было уничтожено около 330 украинских военных, еще до 130 бойцов ранены.