Кадыров выразил готовность идти на Америку

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность идти на Америку, если такой приказ поступит от верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. В своем Telegram-канале он написал, что Россия располагает необходимыми для этого силами, средствами и техникой.

Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь, — написал Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что кавалерист Мавлид Висаитов, награжденный орденом «Легион Почета», дошел до Эльбы. Сегодня же, по словам Кадырова, «на железных конях» это будет настоящим праздником.

Политик также подчеркнул, что попытки Запада развалить Россию тянутся с 1990-х годов. Кадыров указал на то, что границы РФ «меняются только тогда, когда она сама этого захочет».

Таким образом глава Чечни отреагировал на слова руководителя украинского СНБО Алексея Данилова о том, что РФ готовит планы по проведению государственного переворота на молдавской территории. По его мнению, сделать это планируется при помощи «чеченских спасателей».

Ранее Кадыров заявил, что в рамках СВО Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши. Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу».