Кадыров назвал сатанизмом снос советских памятников в Европе

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Случаи сноса советских памятников на территории европейских стран можно считать проявлением сатанизма, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на марафоне «Новые горизонты». По его словам, президент России Владимир Путин ведёт правильную политику, которая «не даёт развивать эти направления».

[Европейские страны] делают всё для того, чтобы нас расчленить, убить нашу культуру, полностью разрушить, чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы видим, как на Украине сносятся памятники, в других местах <...> Это нечеловеческие выходки, это сатанизм, — сказал Кадыров.

К нему же глава Чечни отнёс и инцидент с послом России в Польше, когда того в День Победы облили красным сиропом протестующие.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. Также Левитс анонсировал на 20 мая шествие, с целью «избавить страну от всяческого советского наследия».

В Эстонии премьер-министр Кая Каллас предложила начать демонтаж всех советских памятников на территории страны. В Литве вандалы осквернили мемориал солдатам — участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Бубяй, похожие процессы были отмечены и в других странах Восточной Европы.