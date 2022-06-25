Кадыров назвал число вышедших с «Азота» мирных жителей Кадыров: 800 мирных жителей выведены с территории завода «Азота»

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Рамзан Кадыров

С территории завода «Азот» в Северодонецке выведены 800 мирных жителей, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что промышленная зона в городе и аэропорт полностью перешли под контроль сил РФ и ЛДНР.

С территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское, — написал он.

25 июня глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. По его словам, находиться на прежних позициях не имеет смысла, а количество погибших на неукрепленных территориях может расти с каждым днем.