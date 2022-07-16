Кадыров и Соловьев обсудили в Грозном спецоперацию на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров провел встречу с телеведущим Владимиром Соловьевым в Грозном. В своем Telegram-канале глава Чечни отметил, что стороны обсудили вопросы спецоперации на Украине. Кадыров назвал журналиста «человеком с большой буквы», посвятившим всю свою жизнь защите интересов РФ в информационной сфере.

В Грозном у нас состоялась встреча с нашим многоуважаемым гостем, в ходе которой коснулись в том числе и темы специальной военной операции на Украине. Пока вражеские СМИ день за днем штампуют фейковые новости, Владимир Рудольфович уверенно держит оборону, сводя на нет все попытки очернить честь России, — сообщил Кадыров.

Соловьев подчеркнул, что он в восторге от поездки в Чечню. По словам журналиста, он побывал «в мечте».

Ранее президент России Владимир Путин наградил Соловьева орденом четвертой степени «За заслуги перед Отечеством». 15 июля глава страны подписал соответствующий указ.

Соловьев ранее призвал россиян «пахать как рабы на галерах» ради победы ВС РФ на Украине. По словам журналиста, каждый житель России должен усердно трудиться, чтобы обеспечить фронт необходимым вооружением.