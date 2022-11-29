Кабмин утвердил перечень товаров, запрещенных к вывозу из России Правительство РФ утвердило перечень запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство России утвердило перечень товаров двойного назначения, которые запрещено вывозить в недружественные страны. В частности, речь идет о ракетах-носителях, вертолетах Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в перечень входят нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и другое различное оборудование. Всего в перечне указано более 150 наименований товаров, в новый список вошли грузовая автомобильная техника, бронежилеты, приборы ночного видения.

Правительство России 10 марта опубликовало перечень товаров и оборудования, которые запрещено вывозить из страны. На тот момент в список вошли более 200 наименований, в частности, это железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Запрет объяснялся необходимостью обеспечения стабильности на российском рынке.

Ранее сообщалось, что с территории Херсонской области запрещен вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. Контролировать перемещение таких технических средств через совместные блокпосты будет военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии.