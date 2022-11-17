Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику Врио губернатора Херсонской области Сальдо запретил вывозить спецтехнику и оборудование

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С территории Херсонской области запрещен вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования, сообщается в Telegram-канале администрации региона. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Сальдо. Контролировать перемещение таких технических средств через совместные блокпосты будет военный комендант региона совместно с представителями МВД и Росгвардии.

С 15 ноября 2022 года до особого распоряжения запретить вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования, — говорится в документе.

Отмечается, что передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения председателя Совета министров — правительства военно-гражданской администрации Херсонской области и при наличии пропуска, выданного военным комендантом региона.

Ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области продолжается эвакуация населения из 15-километровой зоны у Днепра. По его словам, она будет проводиться до тех пор, пока не уедут все желающие.