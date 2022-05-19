Кабмин предложил смягчить административные наказания для бизнесменов Правительство РФ предложило смягчить ответственность бизнеса за административные правонарушения

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По инициативе президента РФ Владимира Путина правительство подготовило поправки в КоАП, которые предусматривают снижение ответственности предпринимателей и усиление роли уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что такие меры позволят бизнесу быстрее адаптироваться к нынешним реалиям.

Пакет этих поправок, вместе с другими мерами правительства по поддержке бизнеса, поможет предпринимателям больше времени посвящать своему делу, — заявил Мишустин.

В частности, за впервые выявленный в ходе проверки проступок будут не штрафовать, а выносить предупреждение. Кроме того, региональные бизнес-омбудсмены смогут участвовать в качестве защиты при рассмотрении административных дел в отношении предпринимателей. Поправки также предусматривают ответственность за создание препятствий деятельности уполномоченных.



Также стало известно, что правительство РФ по поручению главы государства запускает специальную программу льготного кредитования для предприятий, закупающих приоритетную импортную продукцию. Уточняется, что поддержка необходима в первую очередь компаниям, которые в нынешней ситуации вынуждены искать новых поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для своей деятельности.