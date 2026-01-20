«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны

Похищение президента суверенной страны недопустимо, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он поддержал инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова по организации спецкомитета, который намерен добиться освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

Недопустимо, когда президента суверенной страны вот так берут и на территории суверенного государства похищают. Мы к чему придем? — сказал Володин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет в планах разговора с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Он добавил, что Москва находится в постоянном контакте с новыми властями республики.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не станет повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. Кроме того, глава Белого дома предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, который родился в семье кубинских беженцев.