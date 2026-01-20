Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:17

«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны

Володин назвал недопустимым похищение президента Венесуэлы

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Похищение президента суверенной страны недопустимо, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он поддержал инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова по организации спецкомитета, который намерен добиться освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

Недопустимо, когда президента суверенной страны вот так берут и на территории суверенного государства похищают. Мы к чему придем? — сказал Володин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет в планах разговора с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Он добавил, что Москва находится в постоянном контакте с новыми властями республики.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не станет повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. Кроме того, глава Белого дома предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, который родился в семье кубинских беженцев.

Россия
Госдума
Вячеслав Володин
похищения
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во что Трамп может превратить Совет мира по Газе
Бросившего ребенка на пол в Шереметьево иностранца признали невменяемым
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.