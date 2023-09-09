Избирательные участки открыли свои двери для жителей свыше 60 субъектов РФ Памфилова: избирательные участки открылись в 65 регионах России

Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости

Единый день голосования в России

В настоящий момент избирательные участки на выборах открылись уже в 65 субъектах России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, которые приводятся на сайте информационного центра ЦИК, в первый день голосования поступило лишь 213 обращений по вопросу проводимых кампаний.

У нас вчера открылись избирательные участки в 54 регионах РФ. Сегодня уже к ним присоединись в 08:00 мск еще 11 наших регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование. <...> Уже сейчас в некоторых регионах мы наблюдаем высокую активность, целые очереди на участках. В общем, картина разнообразная, но она такая, какая есть, — рассказала Памфилова.

Она также отметила, что по вопросам агитации в ЦИК поступило 20 обращений, 18 из которых содержат информацию о возможных нарушениях. Все они тщательно проверяются. Кроме того, на выборах в новых регионах по приглашению общественной палаты РФ работают более 30 международных экспертов. Памфилова подчеркнула, что Россия не намерена приглашать представителей стран НАТО ознакомиться с ходом выборов в РФ, поскольку члены этого блока пытаются информационно воевать с Россией и считают эти выборы фикцией.

Жители субъектов России выберут высших должностных лиц, также пройдет голосование за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам. В ряде регионов выборы будут проходить в течение трех дней. Единым днем голосования назначен 10 сентября.

Ранее на одном из избирательных участков Подмосковья организовали проверку после сообщений о предполагаемом «вбросе» бюллетеней. Для этого стационарный ящик был опечатан. Вместо него для голосования в ближайшие дни будет использован другой. По предварительной информации, нарушение зафиксировал на камеру «неаккредитованный представитель СМИ».