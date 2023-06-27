Иноагентам запретили быть наблюдателями на выборах ВС России: иноагенты не могут выступать наблюдателями на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пленум Верховного суда принял постановление по делам об избирательных правах, согласно которому лица, внесенные Минюстом в список иностранных агентов, не могут быть наблюдателями на выборах, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). В документе также отмечается, что иноагенты не вправе скрывать свой статус при участии в выборах.

Пленум пояснил, что иноагенты не могут заниматься деятельностью, которая способствует или препятствует выдвижению кандидатов на выборах, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах и в иных формах участвовать в избирательных кампаниях.

С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме, — говорится в постановлении.

Верховный суд также добавил, что признанные иноагентами лица не вправе выступать в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что шансы на то, что суд объективно и беспристрастно рассмотрит дело об обжаловании статуса иноагента, почти нулевые. По его словам, Минюст РФ может найти причины для признания иностранным агентом почти любого человека, если появится необходимость.