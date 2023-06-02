Звездный адвокат рассказал, возможно ли обжаловать статус иноагента Звездный адвокат Жорин: обжаловать статус иноагента почти невозможно

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Жорин

Шансы на то, что суд объективно и беспристрастно рассмотрит дело об обжаловании статуса иноагента, почти нулевые, рассказал NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, Минюст РФ может найти причины для признания иностранным агентом почти любого человека, если появится необходимость.

К сожалению, шансы на то, что суд объективно и беспристрастно рассмотрит дело, практически нулевые, эти причины очень часто надуманы и натянуты. Другими словами, если Министерство юстиций захочет, оно может признать иноагентом абсолютно любого человека. <...> Возможен вариант обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, но в данном случае такое решение под вопросом, — сказал Жорин.

Он уточнил, что считает обжалование статуса иноагента полезными, так как в том случае можно выяснить конкретные причины включения в перечень и, если причины будут устранены, то с человека можно снять статус иностранного агента. Кроме того, уточнил адвокат, иск подается, чтобы проявить несогласие с присвоенным статусом.

Ранее суд отказал в иске к Министерству юстиции артисту и музыканту Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с требованием лишить его статуса иноагента. Отказ также получили артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).