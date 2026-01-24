«И так мозгов нет»: Милонов высказался о тренде «денежные ворота»

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал новый тренд для заработка под названием «денежные ворота», при котором человеку бьют пачкой денег по промежности. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий назвал это издевательством над россиянами и призвал наказать организаторов.

Они негуманно себя ведут, потому что этим женщинам и мужчинам, скорее всего, нужны заботливые медицинские руки, препараты, а они из них деньги высасывают. И так у людей мозгов нет, раз они на такое пошли. <...> Что ж, пациентов этих ворот ада — в дурку, организаторов — в тюрьму, — сказал он.

Ранее психолог Алиса Метелина рассказала, что ностальгия по 2016 году помогает обществу бороться с тревогой. Она отметила, что это время у многих ассоциируется с ощущением легкости и беззаботности.

До этого психолог Евгений Идзиковский рассказал, что многие зумеры слушают песни из прошлых десятилетий, поскольку они испытывают ностальгию. При этом, по его словам, основной причиной популярности таких композиций являются вирусные видео в Сети.