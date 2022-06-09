«Хватит питать иллюзии»: Толстой рассказал об отмене ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пётр Толстой

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ в России будет отменено вместе с Болонской системой. По его мнению, он разрушил образовательную систему в стране. Об этом политик рассказал у себя в Telegram-канале.

Хватит питать иллюзии: не сохранится никакого ЕГЭ, не нужно цепляться за него, как за соломинку. Если уж взялись исправлять ситуацию, то необходимо отказаться от любых пагубных нововведений, каждое из которых внесло свой вклад в разрушение нашего традиционного образования, когда-то лучшего в мире, — высказался Толстой.

Таким образом он ответил на слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, который ранее заявил, что ЕГЭ сохранится даже после перехода к национальной системе высшего образования.

ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий, — поделился мнением руководитель ведомства.

Напомним, 6 июня все российские университеты были исключены из Болонского процесса. Решение было принято членами Болонской группы в связи с проводимой на территории Украины спецоперацией.