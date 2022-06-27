В Госдуме назвали регионы, где сильно вырастут тарифы ЖКХ Галина Хованская рассказала, чего стоит ожидать от ежегодной индексации тарифов в этом сезоне

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская

Ежегодный рост тарифов ЖКХ в этом году сопровождается финансовым кризисом. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Галина Хованская рассказала в интервью NEWS.ru, как власти намерены справляться с трудностями и в каких регионах ожидается наиболее сильный рост тарифов.

— Наверное, одна из наиболее волнующих сегодня россиян тем — это рост тарифов ЖКХ. 1 июля пройдет их ежегодная индексация, и многие опасаются, что в этом году рост тарифов будет рекордным.

— Граждане защищены от бесконтрольного роста тарифов. Правительство устанавливает так называемый предельный индекс роста. И в этом году он будет составлять 6,5%. Это существенно ниже годовой инфляции, которая, по прогнозам, окажется 15–17%. По стране индекс колеблется от 3,5% до 6,5% и устанавливается самостоятельно руководством регионов. Превышать его можно только в исключительных случаях. Например, если проводятся программы модернизации, которые требуют больших затрат. Сейчас добиться повышения индекса больше чем на установленные правительством цифры очень сложно. Это первый ограничитель.

Во-вторых, когда идет повышение тарифов, увеличивается объем адресной помощи, что вызывает дополнительную нагрузку на бюджет. Чем выше рост тарифов, тем больше растет нагрузка на бюджет за счет необходимости выделения денег для льготных категорий населения, которым требуется финансирование. Это тоже позволяет соблюдать баланс.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Квитанция за услуги ЖКХ

— Вы сказали, что руководство регионов самостоятельно устанавливает процент индексации в рамках, установленных правительством. В каких регионах рост будет наиболее высоким?

— Насколько мне известно, очень высокий рост, то есть выше 6%, будет в Чечне, Санкт-Петербурге, Москве. Это связано с очень высоким уровнем инфляции в этом году. Но во всех регионах это будет ощутимо за счет комплекса условий. Например, несмотря на то что сегодня очень низкий доллар, продовольственная инфляция очень чувствительная для граждан, цены в магазинах постоянно растут. А когда высоко поднимутся тарифы, станет ещё тяжелее.

Основной проблемой, с которой будут сталкиваться граждане, — это необходимость найти деньги на оплату коммунальных услуг. Представьте, если из пенсий наших стариков выдрать пятую часть, сколько им останется на всё остальное?

— Что в таком случае должно делать правительство, чтобы помочь тем регионам и, может быть, даже тем семьям, которые больше всего сейчас пострадают от инфляции и роста тарифов?

— Я постоянно борюсь за оказание адресной помощи. Нужно помогать тем, кому это действительно нужно. Тем, кто не справится в итоге с возросшей нагрузкой, и мы получим новый слой неплательщиков. А от этого плохо будет всем: и неплательщикам, и бюджетам, потому что в них ничего в итоге поступать не будет.

— Но, насколько мне известно, какая-то помощь в оплате услуг ЖКХ всё-таки оказывается...

— Понимаете, есть условия, общие для всей страны: если семья тратит на оплату коммунальных услуг более 22% от общего дохода, то она имеет право на субсидии. Конечно, региональные власти могут устанавливать свои собственные льготы и субсидии.

Например, в Москве претендовать на субсидирование могут те, у кого оплата коммунальных услуг 10 и более процентов. Здесь ситуация более благополучная. Но 22% по стране — это очень высоко. Я постоянно бьюсь за то, чтобы снизить эту цифру хотя бы до 15%. Но пока это очень сложно. Потому что для этого нужно выровнять обеспеченность регионов. Далеко не у всех региональных властей бюджет позволяет снижать эту долю в расходах. Вот и получается, что у жителей самых бедных регионов всегда самая тяжелая ситуация.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Квитанция за услуги ЖКХ

Из федерального бюджета в регионы, конечно, поступают средства на субсидирование нуждающихся семей, но расчет этих средств идет исходя из 22%. Далее регион может снижать эту планку. Но, как вы понимаете, за свой счет. Если его бюджет позволяет снизить планку, а если нет... Это очень простая мысль — вы имеете право снижать, но есть ли у вас возможности? И подавляющее большинство регионов таких возможностей не имеет.

— Недавно Владимир Путин сказал, что плату за коммунальные услуги возможно будет снизить за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Действительно ли это так, на ваш взгляд?

— Сейчас ситуация с инфраструктурой стала существенно лучше. Еще недавно у нас было больше 60% коммуникаций, которые находились в аварийном или предаварийном состоянии. Сегодня это в среднем около 40%.

Например, все москвичи помнят, что раньше летом горячую воду отключали на месяц, а иногда даже на 35 дней. Сейчас — не больше 10 дней. А в некоторых районах и меньше, один-два дня. Всё это говорит о том, что локально в модернизации коммуникаций мы очень сильно продвинулись.

Но, опять же, хуже дела обстоят в дотационных регионах. Это им, где аварийности до сих пор мама не горюй, необходимо выделять больше денег на модернизацию.

— Да, и потому вторая тема, которая всех волнует, — это капитальный ремонт. Как вы считаете, в этом году есть риск срыва выполнения программы по капитальному ремонту, хватит ли регионам денег на ее выполнение в запланированных объемах?

— Здесь как раз в игру вступает федеральный бюджет. По моим сведениям, даже из Фонда национального благосостояния будут выделяться средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Но есть ведь еще и история о программе по переселению граждан из аварийного жилья. И в дотационных регионах с этой программой есть проблемы. Застройщики не очень туда идут, мягко говоря. Раньше этим очень плотно занимался Фонд содействия реформированию ЖКХ, который будет ликвидирован. Решить проблему нежелания застройщиков приходить в бедные регионы можно финансированием, гарантиями оплаты работ по строительству. Просто так, из энтузиазма, конечно, никто не пойдет строить. Это коммерция, а застройщики привыкли жить хорошо.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru Строительство жилого дома

Но еще раз напомню вам ситуацию с дотационными регионами: некоторые из них берут кредиты, в том числе и в связи с повышением тарифов ЖКХ, о которых мы с вами говорили вначале. Но кредиты необходимо возвращать. А откуда брать на это средства? Некоторые регионы берут кредиты даже для того, чтобы просто закрыть долги перед своим населением. Конечно, сейчас ведется работа, чтобы решать эти проблемы. В том числе и с более грамотным распределением адресной помощи, о которой я говорю. Но вести ее надо быстрее, на мой взгляд. Потому что живем мы сегодня.