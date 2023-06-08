Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может применить гиперзвуковые ракеты, если страны НАТО направят войска на Украину. Таким образом он прокомментировал в Telegram слова бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена, добавив, что тот впал в слабоумие.
Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие. В интервью «Гардиан» он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно. Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет, — подчеркнул Медведев.
Бывший генсек НАТО допустил возможность непосредственного участия войск Альянса в российско-украинском конфликте. В числе желающих помочь Украине Расмуссен увидел Польшу и страны Балтии.
При этом он уточнил, что потенциальную коалицию могут поддержать страны Балтии. Расмуссен не стал прогнозировать действия остальных членов по Альянсу по защите этой коалиции в ходе боев с ВС РФ.