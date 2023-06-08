«Хотите гиперзвуковые удары в Европе?»: Медведев ответил экс-генсеку НАТО Медведев пригрозил ракетными ударами в случае отправки войск НАТО на Украину

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может применить гиперзвуковые ракеты, если страны НАТО направят войска на Украину. Таким образом он прокомментировал в Telegram слова бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена, добавив, что тот впал в слабоумие.

Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие. В интервью «Гардиан» он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно. Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет, — подчеркнул Медведев.

Бывший генсек НАТО допустил возможность непосредственного участия войск Альянса в российско-украинском конфликте. В числе желающих помочь Украине Расмуссен увидел Польшу и страны Балтии.

При этом он уточнил, что потенциальную коалицию могут поддержать страны Балтии. Расмуссен не стал прогнозировать действия остальных членов по Альянсу по защите этой коалиции в ходе боев с ВС РФ.